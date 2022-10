Lo ‘scontento’ di lusso che fa impazzire la Juve: blitz per il “nuovo Cr7”

Lo scontento di lusso che fa impazzire la Juventus: i bianconeri monitorano il giocatore della Serie A che potrebbe decidere di partire

Doveva partire, o almeno, sarebbe dovuto partire già la scorsa estate. Soprattutto perché a lui, nonostante quello che è sempre riuscito a fare con la maglia della formazione nerazzurra, nessuno gli ha mai assicurato quella che è una maglia da titolare. Eppure le sue prestazioni sono state sempre importanti, entrando molto spesso dalla panchina e spaccando le partite. Insomma non si aspettava certamente un trattamento del genere ma sicuramente avrebbe voluto maggiore considerazione dentro la sua società.

Così non è stato prima, e così non è nemmeno al momento. E più passa il tempo e più il destino di Luis Muriel sembra segnato. Alla fine della stagione dovrebbe salutare Gasperini per aprire un nuovo ciclo della propria carriera e, questo ciclo, potrebbe essere in bianconero dalle parti di Torino. Secondo le informazioni riportate dal giornalista Ekrem Konur infatti, Cherubini starebbe valutando seriamente l’ipotesi di poter portare l’atalantino alla Continassa.

Lo scontento Muriel fa impazzire la Juventus

Muriel è uno che tecnicamente sa decisamente il fatto suo. Ed è uno che si può prendere senza spendere cifre folli. E forse lo stesso colombiano, alla Juventus, potrebbe anche accettare quel ruolo di comprimario che sarebbe lo stesso di quello che ha al momento all’Atalanta. Già nell’estate appena andata in archivio s’è parlato di un interesse bianconero verso le sue prestazioni ma poi l’impossibilità di arrivarci ha fatto sì che Cherubini andasse spedito verso altre situazioni. Ma l’estate prossima, con un Kean che anche se rigenerato dovrebbe salutare e con un Di Maria che in ogni caso potrebbe tornarsene in Argentina, allora ecco che la possibilità di prendere un giocatore che conosce il campionato e che non ha nessun bisogno di ambientamento potrebbe tornare di nuovo forte. Vedremo. L’interesse comunque c’è ed è reale.