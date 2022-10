Coast to coast alla Weah, la Juventus ha preso il nuovo Dybala

La Juventus ieri sera ha portato a casa tre punti importanti piegando con un netto risultato l’Empoli nell’anticipo di serie A.

Si guarda avanti con decisamente più fiducia dopo il successo dello Stadium, che consente alla Juve di avvicinarsi in classifica alle posizioni che contano. Certo la strada da compiere fino alle prime quattro posizioni sarà lunga e tortuosa da percorrere, ma contro i toscani finalmente i bianconeri hanno fatto vedere buone cose per tutto l’arco dei novanta minuti.

Ora si deve pensare però già alla prossima partita, quella contro il Benfica di martedì prossimo. Una sfida da vincere a tutti i costi con la speranza di tenere viva la speranza della qualificazione al turno successivo.

Juventus, Yildiz incanta: pronto per la prima squadra?

Nel frattempo i tifosi bianconeri continuano a stropicciarsi gli occhi per quel che sta facendo vedere il baby Yildiz con la maglia della Juventus Under 19. Il calciatore tedesco classe 2005 ieri ha messo a segno una rete straordinaria. Una cavalcata di 80 metri, coast to coast, palla al piede, conclusa con la sfera che si è insaccata alle spalle del portiere. Un gol che ha ricordato quello segnato da Weah con il Milan ormai tanti anni fa. Il “nuovo Dybala” sembra essere una spanna superiore nel torneo Primavera e i tifosi continuano a chiedersi se presto per lui non possa arrivare una chance in prima squadra. Ad Allegri il compito di gestire nel migliore dei modi questo ragazzo che pare destinato a diventare un vero e proprio fenomeno.