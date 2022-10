40 milioni sul piatto e addio Juventus: lo prende Ancelotti

Calciomercato Juventus, 40 milioni sul piatto e addio alla Serie A: Ancelotti pronto a investire 40 milioni di euro per prendere il calciatore

C’è un elemento che interessa a mezza Europa soprattutto per quello status di svincolato che lo potrebbe far portare via senza sborsare un euro. Ovviamente, il giocatore, si svincolerà il prossimo mese di giugno anche se l’attuale club che ne detiene il cartellino, il Manchester United, ha un’opzione per il rinnovo che potrebbe sfruttare e blindarlo. Ma per prendere questa decisione, ovviamente, ce ne passa, ecco perché il nome di Dalot, difensore del Manchester United, gira e anche molto tra le segrete stanze della Continassa e non solo.

Sembra girare anche dalle parti di Madrid, secondo quanto raccontato dal Mirror: e dalle parti di Madrid i soldi a quanto pare ce li hanno per affondare il colpo. Sì, il tabloid inglese sottolinea come i Blancos guidai da Carlo Ancelotti sarebbero pronti, qualora i Red Devils mettessero sul piatto l’opzione per allungare il contratto del portoghese, a presentare un’offerta di 40 milioni di euro per Dalot. E davanti a queste cifre è evidente non pensare che il Real abbia la strada spianata.

Calciomercato Juventus, offertona del Real Madrid

Un’offertona del Real Madrid che prenderebbe in questo caso senza nessun problema il calciatore che ha anche giocato – poco – in Italia con la maglia del Milan. Ancelotti dopo la partenza di Marcelo vorrebbe un terzino esperto e di sicuro affidamento e allora avrebbe messo nel mirino appunto quello dello United. Una situazione chetaglia fuori tutta la concorrenza e che mette all’angolo pure la Juventus, ovviamente, alla ricerca di un esterno che possa andare a sostituire Cuadrado principalmente, ma anche Alex Sandro. Entrambi infatti alla fine della stagione saluteranno la compagnia.