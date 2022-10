50 milioni e coppia da sogno con Bremer: la Juventus ha le idee chiare

Calciomercato Juventus, il compagno ideale di Bremer in difesa ha un nome: adesso i bianconeri hanno già pronta l’offerta.

I bianconeri starebbero già lavorando ad un partner ideale di Bremer in difesa, il solo Bonucci ormai non può più bastare.

Gli occhi, adesso, sono tutti puntati su un nuovo grande colpo in difesa. Un centrale ai livelli di Chiellini e De Ligt, i due centrali che ad inizio stagione hanno salutato la Vecchia Signora. La società bianconera, infatti, sarebbe tornata a seguire con molta attenzione Pau Torres, difensore centrale classe 1997 del Villarreal e della nazionale spagnola.

Calciomercato Juventus, bianconeri di nuovo su Pau Torres | 50 milioni per il partner di Bremer

Stando infatti da quanto viene comunicato da ‘El Nacional’, la Juventus starebbe seguendo con attenzione un vecchio pallino della dirigenza: Pau Torres. Il centrale difensivo del Villareal è sicuramente uno dei volti più interessanti d’Europa. Classe, qualità e già grande esperienza nonostante l’ancora giovane età.

Tutte qualità da top player assoluto e per far sì che il giocatore accetti la corte dei bianconeri ci vorrà un offerta importante. Come scrivono dal portale ‘El Nacional’, infatti, la dirigenza della Vecchia Signora avrebbe già pronti 50 milioni per convincere la dirigenza spagnola a cedere uno dei loro gioielli. Non una cifra economica però visto il profilo in questione, certamente tra i migliori in questo momento d’Europa, rimane congrua. Pertanto i bianconeri, adesso, sarebbero pronti a regalare ad Allegri un partner difensivo ideale per Bremer.