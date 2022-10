Calciomercato Juventus, flop totale e altra cessione: scintille con Simeone

C’è tanto lavoro da fare in casa Juventus in questo periodo, l’obiettivo è quello di rialzarsi al più presto dopo le ultime disfatte.

Non può esserci tranquillità nell’ambiente bianconero. Le prossime partite che si giocheranno sia in Italia che in Europa rischiano di compromettere già la stagione della squadra di Allegri. Che in campionato è chiamata ad una risalita decisamente complicata, mentre in Champions League si ritrova ad un passo dall’eliminazione. Eliminazione che non garantirebbe introiti economici importanti.

Ad ogni modo ora bisogna guardare avanti e in questi giorni il gruppo deve ricompattarsi per far sì che la Juventus possa riprendere il suo cammino. All’orizzonte potrebbero esserci tante novità ma per adesso bisogna concentrarsi sul campo e pensare esclusivamente alla partita con il Benfica di martedì sera, una sfida assolutamente da vincere.

Calciomercato Juventus, futuro in Spagna per Zakaria?

Nel frattempo però si continua a parlare di possibili acquisti e cessioni per il futuro, già a partire da gennaio. Il centrocampista Zakaria sembra destinato a tornare alla base visto in questa prima fase della stagione non ha mai giocato con il Chelsea, club al quale è stato prestato dalla Juventus. All’inizio del 2023 lo svizzero dunque probabilmente sarà rispedito al mittente, anche se in Italia dovrebbe essere solo di passaggio. Come spiega El Gol Digital potrebbe esserci la Spagna nel futuro di Zakaria. Nelle scorse settimane a lui si è interessato soprattutto il Siviglia di Monchi, che lo vedrebbe bene sulla linea mediana degli andalusi. Ma ora in pole position ci sarebbe l’Atletico Madrid di Simeone, che lo segue sin da quando giocava in Germania. I colchoneros sono pronti a sfruttare l’occasione per portarlo nella Liga.