Calciomercato Juventus, nuovo ‘acquisto’ in canna: blitz prima dei Mondiali

Calciomercato Juventus, nuovo “colpo” in canna per Cherubini. I bianconeri vogliono accelerare e c’è il blitz prima dei Mondiali

La Juventus vuole accelerare i tempi e secondo TuttoSport in edicola questa mattina vuole fare una cosa importante: un blitz prima dei Mondiali per blindare quel giocatore in scadenza che non era più bianconero e che invece, adesso, dovrebbe rimanerci ancora per un poco dalle parti della Continassa. Sì, Rabiot ormai era del Manchester United e poi sappiamo tutti perché non ha firmato con la squadra inglese. E il suo ritorno a Torino è stato comunque accettato volentieri da Massimiliano Allegri, che lo ha sempre apprezzato e che lo ha sempre mandato in campo. Ed in questo momento cominciano ad apprezzarlo anche i tifosi – che vedono un giocatore diverso, voglioso – e anche la dirigenza starebbe pensando al rinnovo. Insomma, tutto procede in maniera totalmente diversa di quanto ci si immaginava.

E adesso Cherubini vuole accelerare per paura anche che il Mondiale possa mettere ulteriormente in evidenza quelle che sono le qualità del giocatore. Un blitz prima della partenza in Qatar con mamma Veronique per gettare le basi del possibile accordo. Ma non solo gettarle, ma magari anche trovarlo quell’accordo che potrebbe legare Rabiot alla Juve oltre il 30 giugno del 2023, quando il suo contratto andrà in scadenza.

Calciomercato Juventus, blitz per Rabiot

La Juve insomma fa sul serio per il centrocampista e vorrebbe chiudere velocemente la questione. Una Juventus che ha cambiato il proprio pensiero e una Juventus che pensa al futuro vedendo ancora in rosa l’ex Psg che solamente in questo ultimo scorcio di stagione – e in pochi altri momento – ha fatto vedere tutto il proprio valore.