Calciomercato, Juventus KO: 100 milioni e clausola pagata

Calciomercato Juventus, adesso i club sono disposti a pagare la clausola del giocatore a quota 100 milioni di euro.

Il calciatore del Barcellona, Dembele, noto obiettivo anche dei bianconeri ha un contratto in scadenza nel 2024. Proprio il club blaugrana è riuscito a rinnovare il francese per un altro anno inserendo una clausola importante di 100 milioni di euro.

Stando alle ultime indiscrezioni, però, adesso, il Barcellona potrebbe essere costretta a cederlo, nonostante le volontà di Xavi di puntate forte su di lui. Il motivo sarebbe proprio la clausola rescissoria. Stando a ‘Elnacional’, infatti, sarebbero ben quattro i club ai vertici europei che potrebbero decidere di esercitarla.

Calciomercato Juventus, quattro club pronti a pagare la clausola per Dembele

Stando a quanto riportato proprio dal portale spagnolo, sarebbero ben quattro i club pronti ad esercitare la clausola rescissoria per il giocatore. Bayern Monaco, Chelsea, PSG e Newcastle starebbe guardando da vicino la potenziale trattativa. Nonostante, come detto poc’anzi, la piena volontà del club spagnolo di puntare forte e ancora su Dembele. Un pupillo di Xavi che però potrebbe cambiare presto maglia.

Sicuramente i bianconeri, almeno se i prezzi saranno questi, non potranno permettersi un esborso così importante, soprattutto in un momento come questo. Pertanto, almeno per il momento, si defilano dalla potenziale trattativa nonostante il sempre vivo interesse nei confronti del francese che sarebbe anche un profilo ideale nello schieramento tattico di mister Allegri.