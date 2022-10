Caos Juventus, volano gli stracci: la Digos apre le indagini

By

Juventus, un caso che è già oggetti di indagine della Digos. Problemi tra tifosi bianconeri: tutti i dettagli.

In casa bianconera, o meglio, sugli spalti dello stadio non sembra esserci serenità. Come viene riportato da ‘Mirko Nicolino’ su Twitter, ci sarebbero stati scontri tra ultras della Juventus.

(#LaStampa) Faida tra ultras della #Juventus per il controllo della Curva. Prima del #derby dello scorso 16 ottobre, rissa fuori dall’Olimpico tra esponenti dei #Drughi e #La12CurvaSud, assieme a #TradizioneAntichiValori. Già partite le indagini della #Digos — Mirko Nicolino (@mirkonicolino) October 24, 2022

Stando a ‘La Stampa’, tra ultras della Juventus ci sarebbero scontri per il controllo della Curva. Prima, infatti, del derby dello scorso 16 ottobre, ‘ci sarebbe stata una rissa fuori dall’Olimpico tra esponenti dei Drughi e la 12CurvaSud assieme a TradizioneAntichiValori‘ come riporta Nicolo in un tweet .

