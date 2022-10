Bonolis al Var, tifosi della Juventus furiosi sui social

Bonolis al Var, la foto che sta girando sui social e il riferimento alle vecchie parole del presentatore televisivo.

Il noto presentatore televisivo Paolo Bonolis oltre ad essere conosciuto per i suoi programmi è, indubbiamente, uno dei tifosi interisti più influenti dello showbiz anche per le frecciatine dirette che lanciava e lancia alle altre squadre. Sui social è diventato virale un fotomontaggio dove c’è lui in una sala var.

La foto in questione è fatta da una fanpage dei tifosi del Milan, ‘AC MILAN FANS CLUB’ su Facebook. Ovviamente un ironica risposta alle parole dette in precedenza proprio dal presentatore, che durante la sfida tra Milan e Juventus, parlo così dei rossoneri: “Ormai tra falli a centrocampo e rimesse laterali spostate il Milan ha superato la Juve, ha trovato il modo per ingannare il Var. Faccio i miei complimenti a Maldini, la sua immagine sposta molto ai piani alti, il suo è un nome pesante” come veniva detto ad inizio mese a ‘RTL 102.05’ e riportato fedelmente in un articolo di ‘calcionapoli1926.it’.

Bonolis in sala var | L’ironico fotomontaggio dei tifosi rossoneri

In sostanza, un ironica risposta al presentatore televisivo tifosissimo nerazzurro che non manca mai di punzecchiare gli altri tifosi avversari. Già in passato l’abbiamo visto protagonista anche con la Juventus, gli avversari storici dei nerazzurri.

C’è da dire che guardando al presente, con il var, molte volte vediamo polemiche post partita che riguardando molte squadre. In sostanza questo botta e risposta tra tifosi avviene – spesso – sui social, specialmente su Twitter.