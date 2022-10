Dal Real Madrid alla Juventus: l’offerta che stravolge i piani

Non si finisce mai di parlare di calciomercato per una Juventus che anche nel prossimo anno farà sicuramente diversi cambiamenti.

La rosa di Massimiliano Allegri sarà ritoccata nel corso del 2023, dando seguito al percorso di rinnovamento intrapreso nel corso di quest’anno solare. Del resto la Juve già sa che in alcune zone del campo serviranno nuovi titolari, in considerazione che ci saranno alcune partenze sicure alla fine di questa stagione. Di sicuro c’è tempo per fare delle valutazioni.

La squadra sarà chiamata a dare il massimo fino alla prossima sosta che ci sarà per i mondiali. Nel frattempo la dirigenza farà le sue valutazioni e senz’altro si sarà già mossa per bruciare la concorrenza su determinati obiettivi. Come al solito si terrà d’occhio in particolare il mercato dei futuri parametri zero.

Juventus, il Real Madrid offre il rinnovo ad Asensio

Alla fine di questa stagione, se non ci saranno rinnovi, saranno tanti i calciatori di spessore che potrebbero cambiare casacca senza spendere nemmeno un euro per il loro cartellino. La Juventus ha dimostrato negli ultimi anni di sapersi districare con sapienza in questo tipo di trattative. E sta tenendo d’occhio Asensio del Real Madrid, attaccante tecnico che però piace anche al Milan. In Spagna però arrivano delle notizie sul suo futuro che potrebbero ribaltare tutto. Secondo SER Deportivos, infatti, il Real Madrid ha avanzato l’offerta di rinnovo del contratto al suo giocatore, consapevole altrimenti di perdere un ottimo elemento a parametro zero. Palla ad Asensio, dunque, che però non ha mai giocato titolare nel corso di questa stagione e quindi vorrebbe cambiare aria.