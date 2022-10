Calciomercato Juventus, trappolone Skriniar: così salta tutto

Calciomercato Juventus, il calciatore nel mirino anche dell’Inter: bianconeri sull’attenti per le mosse di Marotta.

Iniziano a smuoversi le acque per le prime trattative del mercato di gennaio. Ci sono calciatori infatti che sono entrati già nel mirino delle altre società in giro per l’Europa e, per questo, le varie dirigenze si sono già messe in moto per tentare di portare a termine gli obiettivi prefissati.

In quest’ottica sembra che, almeno secondo quanto riportato da “elgoldigital.com” l’inter abbia messo gli occhi su un calciatore verso cui anche la “ Vecchia Signora” ha dimostrato interesse da svariati tempo. Ecco quindi che la competizione tra le due squadre del Derby di Italia potrà presto accendersi e sara quindi lotta all’ultimo colpo.

Calciomercato Juventus, Pau Torres conteso: ci pensa l’Inter

È proprio il difensore della nazionale spagnola ad essere entrato nel mirino dei nerazzurri, così come lo è da tempo di quelli della Juventus. Sebbene nella scorsa sessione di mercato il giocatore sembrava essere molto vicino a spostarsi in Premier League, ora l’ipotesi più valida è quella che sarà invece la Serie A il campionato prescelto, e visto il fortissimo interesse del PSG per Skriniar, si capisce quindi che l’Inter avrà la potenza economica per poter tentare l’assalto allo spagnolo, motivo per cui la Juventus deve essere molto attenta agli sviluppi della situazione.