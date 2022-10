Di Maria dimentica già la Juventus: futuro segnato, lo ha ammesso in diretta

Di Maria dimentica già la Juventus, l’argentino ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali della Conmebol. Ecco le sue parole

Di Maria ha già dimenticato la Juventus. O forse potremmo dire che mai gli è entrata in testa. Eppure era partito bene, con il gol al Sassuolo al debutto, ma tra infortuni ed espulsione è stato più tempo che fuori che in campo. C’è da dire, comunque, che il Fideo è stato sincero sin dall’inizio con la dirigenza: la carriera lui la vuole chiudere al Rosario Central, società dove ha iniziato e probabilmente è rimasto in Europa solamente per i Mondiali. Anzi, il probabilmente ce lo leveremmo proprio.

Certo, sentire in questo momento, quando la barca bianconera sta naufragando, parole come queste che tra poco vi riporteremo fa pensare. E fa pensare soprattutto se è il caso di continuare a puntare su un giocatore che ormai ha la testa da un’altra parte. Di Maria, comunque, ha rilasciato un’intervista alla Conmebol, la federazione sudamericana, in vista appunto dei Mondiali.

Di Maria dimentica già la Juventus, le sue parole

“Ho sempre avuto in testa la voglia di tornare un giorno al Rosario Central – ha detto – ma vado anno dopo anno per capire. Vedo come vanno le cose e al momento non sono facili. L’idea di tornare comunque c’è sempre ed è quello che voglio. Vorrei godermi un ultimo anno al Rosario prima di chiudere la mia carriera”. Parole e musica di Di Maria. Non pensiamo serve aggiungere altro.