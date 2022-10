Ryanair e il messaggio ironico ad Allegri: il post prende ‘quota’

Un ironico messaggio della compagna aerea dopo la sconfitta di Champions League della Juventus: tutti i dettagli.

Ryanair e l’ironico messaggio con la foto di Allegri. La nota compagnia aerea scherza sulla sconfitta dei bianconeri e, quindi, sull’eliminazione dalla Champions League.

Non c’è posto alla Champions League ma c’è sempre posto a bordo pic.twitter.com/fSAeOHJGX5 — Ryanair Italia (@Ryanair_IT) October 26, 2022

Ryanair scherza sulla questione relativa all’eliminazione della Champions League. Ieri i bianconeri hanno ufficialmente concluso la loro avventura stagionale nella competizione, perdendo infatti con il Benfica nella trasferta portoghese, la squadra di Allegri ha numericamente perso il treno per la qualificazione agli ottavi.

Ryanair scherza sull’eliminazione dalla Champions: “Non c’è posto”

Ieri sera la quarta sconfitta nel girone che ha matematicamente eliminato i bianconeri dalla competizione, ora, ‘spetta solo l’Europa League sempre se i bianconeri riusciranno a qualificarsi. Certamente la stagione peggiore alla guida di Allegri e, forse, una delle peggiori della Juventus degli ultimi anni.

Adesso occorre concentrarsi sugli unici obiettivi rimasti cercando di recuperare punti in campionato e provando a riconquistare i primati in classifica. La pausa dei mondiali sarà un momento di riflessione per la società per capire anche quali saranno gli obiettivi futuri, partendo dall’allenatore, che adesso viene confermato almeno fino alla pausa dei mondiali. Da qui in avanti, i bianconeri dovranno riconciliarsi e cercare nuova linfa per finire la stagione nel migliore dei modi.