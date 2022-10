Calciomercato Juventus, doppio acquisto anti-Roma: lo scontro è servito

Calciomercato Juventus, tanti obiettivi comuni con i giallorossi perseguibili già da gennaio: i dettagli delle operazioni.

I bianconeri sono pronti a fare grandi acquisti in comune con i giallorossi. Obiettivi per permettere un upgrade immediato in qualsiasi settore del campo. Tenendo in considerazione soprattutto la difesa, laddove i bianconeri hanno già un obiettivo dichiarato.

La Juventus infatti, proprio come la Roma di Mourinho, punta Dalot del Manchester United. Il giocatore ha già fatto capire che probabilmente cambierà ambiente e – forse – anche campionato. Ma oltre a Dalot filtra interesse anche per il giovane Ndicka, difensore dell’Eintracht Francoforte anche lui in scadenza che non vuole rinnovare con il club tedesco.

Da Ndicka fino a Dalot | Tutti gli obiettivi comuni con i giallorossi

Ma la lista non è ancora finita qui, infatti, oltre ai due difensori, i bianconeri hanno messo nel mirino anche un profilo italiano in mediana. Si tratta del già consolidato Frattesi. Giocatore molto importante per il Sassuolo ma anche e soprattutto per la nazionale italiana di Mancini dove Frattesi ha già saputo ritagliarsi un posto importante.

L’ex Roma potrebbe ritornare nella Capitale oppure scegliere l’opzione bianconera, visto il grande interesse del club di Andrea Agnelli. Un restyling comune come scrivono da ‘asromalive.it’ che potrebbe già avere seguito nel mercato di gennaio, laddove le due squadre ai vertici della Serie A si muoveranno già per questi obiettivi comuni.