Calciomercato Juventus, debacle in Champions e rescissione lampo

Si sta avvicinando il mese di gennaio e nel corso del 2023 senz’altro la Juventus effettuerà delle mosse di calciomercato sia in entrata che in uscita.

Rinnovare la rosa, sistemare i tasselli giusti al posto giusto. Solo così la squadra bianconera potrà essere in grado in futuro di aprire un ciclo vincente ed essere protagonista in Italia e in Europa. In questo 2022 sono già arrivati a Torino dei giocatori di spessore, chiamati a fare la differenza. La Juventus anche nel prossimo anno farà di tutto per far sì che la squadra possa essere migliorata.

Cosa succederà nel corso del 2023 è ancora troppo presto per dirlo, anche se di sicuro la dirigenza avrà annotato sul taccuino alcuni nomi. Ci sono alcune zone del campo che hanno assolutamente bisogno di volti nuovi, soprattutto le corsie esterne. Ma non solo. Ecco perchè i tifosi attendono con ansia di conoscere quelle che potrebbero essere le mosse della società.

Calciomercato Juventus, Jordi Alba può lasciare subito il Barcellona

Come spiega calciomercato.it, che riporta i rumors di “Sport” in Spagna, il Barcellona ha deciso di accelerare la ricostruzione della rosa che dovrà portare anche ad un cospicuo risparmio dal punto di vista economico. Il club blaugrana avrebbe messo sulla lista dei partenti Piquè e Jordi Alba, chiedendo una rescissione anticipata del loro contratto. Già a gennaio dunque il laterale potrebbe lasciare la Spagna, anche se finora non c’è accordo sull’addio anticipato. Una occasione dunque da sfruttare per la Juventus, che dovrà comunque in caso fare i conti con l’Inter, pure interessata al calciatore.