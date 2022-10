Calciomercato, Juventus-Milinkovic: cifra folle e rivelazione ufficiale

Calciomercato Juventus, Milinkovic-Savic e il costo effettivo del fuoriclasse in mediana: tutti i dettagli dell’operazione.

Milinkovic-Savic e la Juventus. Quanto costa il cartellino del centrocampista? Stando a ‘Il Messaggero’ il presidente Lotito avrebbe svelato la richiesta del costo effettivo per la partenza del fuoriclasse serbo.

La Juventus segue, sempre, con molta attenzione la condizione stabilita per il futuro del centrocampista serbo, autentico fuoriclasse della squadra di Sarri. Giocatore che per diverse stagioni ha affascinato più squadre d’Europa, compresa la Juventus ma che non ha ancora lasciato la Lazio. Ora, in caso di addio, la cifra da spendere, però, sarebbe faraonica.

Calciomercato Juventus, Lotito spara grosso per Savic | 120 milioni di euro

Patron Lotito chiederebbe ben 120 milioni per lasciar partire il suo senatore. Cifra considerevole che difficilmente le squadre italiane possono raggiungere. Pertanto, almeno se la cifra continuerà ad essere questa, la Juventus si deve, chiaramente, chiamare fuori.

Certamente c’è da dire che il profilo in questione è probabilmente il centrocampista, in questo momento, più quotato della Serie A ma 120 milioni sono una cifra difficilmente spendibile per i club che non siano appunto gestiti da sceicchi. Pertanto non è scontato che vengano fatte offerte anche dall’estero. Su tutte Psg, Manchester City e le inglesi in generale, sono le squadre in questo momento (uniche) capaci di poter soddisfare tali richieste faraoniche.