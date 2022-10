Calciomercato Juventus, “ritorno” choc: 15 milioni per l’erede di Cuadrado

Calciomercato Juventus, i bianconeri hanno messo nel mirino il terzino destro che conosce molto bene la Serie A.

Ancora una manciata di partite prima del “lungo letargo”. Che, tradotto, sarebbe la pausa invernale per i campionati del mondo di Qatar 2022, che occasionalmente si disputeranno in autunno per chiari motivi climatici. L’Italia di Roberto Mancini, ahinoi, non sarà presente in Medio Oriente ma la Serie A si fermerà comunque per circa un mese e mezzo.

I campionati nazionali ricominceranno a gennaio 2023 e tra le squadre che hanno maggiore necessità di voltare pagina, almeno per quanto riguarda il nostro, c’è sicuramente la Juventus. I bianconeri stanno vivendo, finora, una stagione estremamente deludente. E la precoce eliminazione dalla Champions League non è che la diretta conseguenza di evidenti errori tecnici, di programmazione ma anche di un pizzico di sfortuna, se consideriamo i numerosi infortuni con cui, da settimane, sta facendo i conti Massimiliano Allegri.

Calciomercato Juventus, a gennaio potrebbe arrivare Odriozola

Quando riprenderà la Serie A, subito dopo le festività natalizie, sarà già tempo di mercato. La sessione invernale aprirà i battenti proprio in quei giorni e la dirigenza juventina è già all’opera per continuare la ricostruzione intrapresa lo scorso anno. Tante, ovviamente, sono le caselle da riempire. Tuttavia, un occhio di riguardo verrà concesso alle due corsie, destra e sinistra, dove Cuadrado e Alex Sandro sono in scadenza di contratto e difficilmente resteranno a Torino ancora un altro anno.

Un eventuale sostituto del colombiano potrebbe essere Alvaro Odriozola, terzino destro di proprietà del Real Madrid. Un giocatore che conosce il nostro campionato, visto che nella stagione passata vestì la maglia della Fiorentina. Poi le due società non riuscirono a trovare un accordo per il riscatto e attualmente lo spagnolo è ai margini del progetto tecnico di Carlo Ancelotti. Secondo il portale defensacentral.com, la Juventus potrebbe prenderlo a gennaio, sempre in prestito ma con obbligo di riscatto a 15 milioni di euro.