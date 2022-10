Juventus esagerata: salutano in dodici: l’epurazione è già iniziata

Juventus esagerata: in dodici potrebbero salutare alla fine della stagione. Ecco chi è certo che andrà via ecco chi sono quelli in bilico

Non c’è solamente Massimiliano Allegri in bilico. Non c’è solamente il tecnico che potrebbe salutare alla fine della stagione dopo questo avvio deludente. Ma c’è mezza squadra che quasi preso il foglio di via. Tra gente sicura che sarà lasciata libera, e gente che deve essere riscattata, sono 12 gli elementi che potrebbero vivere la loro ultima stagione alla Continassa. E per alcuni potrebbe essere anche la prima e l’ultima. Insomma, un’epurazione totale per dare un cambio di marcia e nuova linfa ad un progetto, quello di Allegri, morto nella culla purtroppo e che non sembra possa essere resuscitato in nessun modo.

Il quadro di quello che potrebbe essere lo fa il Corriere dello Sport in edicola. Partendo innanzitutto da quelli che sono gli elementi in uscita, certa. E allora ecco che Di Maria, Cuadrado, Alex Sandro, Rugani e De Sciglio non faranno più parte della rosa della Juve. A questi si aggiungono altri, quelli in bilico, e che verranno valutati nel corso del tempo.

Juventus esagerata, l’epurazione è totale

Solamente perché dovrebbero essere riscattati, nella lista dei giocatori con un futuro incerto ci sono Paredes e Milik. Anche se, c’è da dirlo, il nuovo ciclo da loro, o almeno dall’attaccante polacco, potrebbe ripartire. C’è anche Rabiot, con un contratto in scadenza e con un rinnovo che potrebbe essere clamoroso vista la situazione della scorsa estate. E poi McKennie, Gatti e Kean, che mai hanno convinto fino al momento. No, non sembrano da Juventus in nessun modo.

Senza dimenticare, infine, Bonucci: sembra ormai finito il ciclo del difensore alla Continassa. Un ciclo vincente, senza dubbio, con quella macchia della stagione al Milan che non tutti hanno dimenticato. Della BBC è rimasto l’unico. Potrebbe essersi chiusa definitivamente anche quell’era.