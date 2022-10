Antonio Conte e non solo: il doppio ritorno alla Juventus è clamoroso

Antonio Conte e non solo, si moltiplicano i rumors a proposito di un possibile ritorno del tecnico salentino.

Si avvicina il tempo delle scelte. Scelte più che mai decisive dopo quello che è accaduto martedì scorso. L’eliminazione alla fase a gironi della Champions League, in assoluto il punto più basso toccato dalla Juventus negli ultimi nove anni in campo europeo, non può certo passare in cavalleria. Bisogna prendere provvedimenti per porre freno ad un’involuzione, tecnica ma non solo, che continua imperterrita da ormai due stagioni. La decisione di richiamare Massimiliano Allegri, una volta aver preso atto dei “fallimenti” di Maurizio Sarri e Andrea Pirlo – entrambi vincenti ma messi alla porta dopo appena una stagione sulla panchina bianconera – finora non ha sortito gli effetti sperati.

Il tecnico dei cinque scudetti di fila, tornato a Torino a distanza di due anni dall’esonero, non è stato in grado di ridare slancio al progetto di “ricostruzione”. La qualità della rosa a disposizione è sicuramente inferiore rispetto quella che aveva lasciato nel 2019. Un dato di fatto su cui concordano un po’ tutti. Ma il bilancio dell’Allegri 2.0, dopo circa un anno e mezzo dal suo ritorno, non può non essere considerato fallimentare.

Antonio Conte e non solo, si pensa anche ad un possibile ruolo per Del Piero

L’allenatore originario di Livorno per il momento è stato confermato, nonostante il fiasco in coppa. La sensazione, però, è che le prossime partite potrebbero essere decisive. In realtà, come raccontano i principali quotidiani sportivi, l’idea della società sarebbe quella di continuare con Allegri fino a fine stagione per poi riportare Antonio Conte in Italia. Per ora sono solamente rumors, in futuro chissà visto che anche il ritorno del tecnico toscano, a suo tempo, sembrava impossibile.

Nulla di definito al momento e questione in divenire ma Alessandro #DelPiero potrebbe entrare a far parte della società #Juve. — Guido Tolomei (@guidotolomei) October 28, 2022

E il giornalista Guido Tolomei, attraverso il suo profilo Twitter, aggiunge anche che la Juve sta pensando ad un possibile ruolo in società per Alessandro Del Piero. Una notizia che, se confermata, farebbe inevitabilmente vibrare i cuori di ogni tifoso bianconero.