Calciomercato Juventus, Champions galeotta: Allegri lo ‘lascia’ andare

Calciomercato Juventus, adesso sono gli spagnoli in vantaggio e lo vorrebbero come rinforzo necessario per la prossima stagione: i dettagli.

I bianconeri da tempo, almeno da un paio di stagioni, ad inizio mercato sondavano l’ipotesi Aouar. Il francese, uno dei, sicuramente, pupilli del Lione, con le sue giocate mozzafiato e la sua indubbia qualità ha più volte messo in difficoltà l’entourage mercato ma che per un motivo o per un altro non è mai riuscito ad affondare il colpo. Questo rimpianto, ora, potrebbe essere fatale.

Il motivo è dovuto, come scrivono da ‘Elgoldigital’, da un interesse sempre più concreto del Real Betis per il francese. Proprio il club spagnolo ha come priorità l’acquisto di Aouar per potenziare il centrocampo e potrebbe dunque superare tutta la concorrenza europea.

Calciomercato Juventus, Betis in pole per Aouar

Il club spagnolo ha come priorità un centrocampista dalle stesse caratteristiche del francese. Classe da vendere, intensità nel rendimento ma anche un buon fiuto per i gol. Quel centrocampista completo e che può dare – anche – una grossa manovra offensiva.

Come scrivono i colleghi spagnoli di ‘Elgoldigital’, però, sarà la qualificazione in Champions League. Qualora infatti il Betis non dovesse raggiungere la massima competizione europea il colpo potrebbe essere rimandato, alla peggio, fallito. In sostanza, però, in caso di qualificazione tra le prime quattro, adesso, il club spagnolo sarebbe in pole per l’acquisto del già tanto citato francese, autentico pallino dell’ex Paratici ai tempi, proprio, della Juventus. Staremo dunque a vedere cosa succederà.