Colpaccio da sogno per la Juve, il nuovo Marchisio per una mediana da sballo

Calciomercato Juventus, i bianconeri hanno identificato il rinforzo in mediana: arriva il “nuovo” Marchisio.

I bianconeri hanno bisogno di rinforzarsi in mediana. Un calciatore sullo stile del mai dimenticato principino, laddove proprio il centrocampo bianconero vantava una nomea di squadra imbattibile, almeno in mediana. Quel famoso poker di fuoriclasse: da Pirlo, Marchisio appunto, Vidal e Pogba. Di questi nomi solo uno è tornato e gli altri per ovvi motivi non ci saranno più ma guardando al campionato italiano un nome su tutti potrebbe prendere la “scomoda” eredità di Marchisio. Stiamo parlando, chiaramente, di Frattesi.

Il centrocampista ex Roma, ora stella del Sassuolo, è già nel giro della nazionale di Mancini. Pronto a fare la differenza in una big. L’identikit è quindi quello ideale. Giocatore dalla classe già indiscutibile con caratteristiche idonee per essere parte del centrocampo bianconero, anche per attitudine.

Calciomercato Juventus, Frattesi come nuovo Marchisio | Operazione per il 2023

Come scrivono anche dalla Spagna, dal portale ‘Fichajes’, la candidatura di Frattesi è cosa reale. Giocatore che può già essere decisivo e fondamenta di una ricostruzione che sarebbe dovuta partire già questa stagione. La Juventus in piena rifondazione ha già sancito alcuni verdetti con grandi cessioni e altri grandi acquisti.

Nel 2023 potrebbe essere la volta buona di Frattesi, giocatore che scalpita dalla voglia di emergere in una big e si sente già pronto per diventare parte di un progetto importante. La Juventus valuta attentamente la sua candidatura e potrebbe offrirgli, presto, un posto da autentico protagonista. Non ci resta che attendere.