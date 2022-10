40 milioni per il Campione d’Europa: Juventus in agguato

Calciomercato Juventus, i bianconeri hanno messo nel mirino il campione d’Europa e ci sarebbe già la potenziale richiesta.

Juventus sul pezzo per il possibile acquisto di Pulisic del Chelsea. Il giocatore dei blues è in uscita dal club di Londra e potrebbe cambiare campionato.

Già qualche mese fa si è parlato di un possibile interessamento dei bianconeri per il laterale dei blues. Giocatore che potenzialmente, viste le caratteristiche personali, potrebbe dare un grosso contributo in fase offensiva alla squadra di Allegri. L’americano è seguito da diversi club della Premier League: Newcastle e Leeds su tutti e, sempre rimanendo in Italia, oltre ai bianconeri, ci sarebbe anche il Milan di Maldini. Il Chelsea chiede 40 milioni, attualmente troppi per le casse della Vecchia Signora

Calciomercato Juventus, Pulisic a 40 milioni

Come detto poc’anzi, per quanto il giocatore sembri ideale, soprattutto in questo momento visti i problemi in campionato, 40 milioni vengono reputati eccessivi e pertanto bisognerà trattare al ribasso magari proponendo, eventualità remota, alcune contropartite.

In tal caso, comunque, i bianconeri non potrebbero avanzare l’offerta nemmeno volendo, almeno non in questa sessione di mercato prossima di gennaio, perché, come sappiamo, la squadra di Andrea Agnelli avrebbe esaurito lo slot per gli extracomunitari con l’acquisto di Paredes. Un operazione fattibile solamente a giugno e con costi diversi, sempre che nessuno degli altri club intenda accontentare subito i blues che chiederebbero 40 milioni di euro per privarsi, da subito, di uno dei loro pupilli durante la vittoria di due Champions League fa. Staremo a vedere cosa succederà.