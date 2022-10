Dal sogno alla concreta realtà: Conte ritorna alla Juventus

Dal sogno alla concreta realtà: Antonio Conte è pronto a tornare alla Juventus. Ecco i motivi per il nuovo matrimonio

Antonio Conte alla Juventus potrebbe essere qualcosa di più di un sogno. Potrebbe essere un fatto concreto visto che sembrano molte le cose che si potrebbero incastrare. E allora ecco la bomba la sgancia la Gazzetta dello Sport, che sottolinea come il tecnico del Tottenham ancora non ha parlato di rinnovo. E soprattutto non sembra avere l’intenzione di farlo se non arrivano garanzie sul mercato. Un film già visto, questo, visto che anche la società bianconera è passata da una sfuriata del genere che otto anni fa ormai ha portato ad un addio improvviso. Ma certi amori non finiscono e fanno dei giri immensi e poi ritornano.

E poi c’è la questione tecnica, oltre quella contrattuale, con la rosa della Juventus che in questo momento sembra disegnata su misura per il 3-5-2 del tecnico pugliese. Conte troverebbe gli uomini adatti per quella che è e per quella che sarà sempre la sua idea di gioco. Quella che ha portato ai primi scudetti in bianconero dopo un’assenza troppo lunga per essere vera.

Dal sogno alla realtà, la Juve pensa a Conte

E poi c’è la questione all’interno della Juventus con un Allegri decisamente in bilico. Il tecnico dal momento del suo ritorno non ha dato nulla di più. Anzi, non ha vinto nemmeno lo scudetto come invece era riuscito a fare Sarri e nemmeno una Coppa come invece era riuscito a fare Pirlo che aveva messo in bacheca non solo la Coppa Italia ma anche la Supercoppa. E poi c’è questa clamorosa eliminazione dalla Champions League che potrebbe pesare come un macigno. Insomma, tutto sembra apparecchiato per il ritorno. Tutto sembra apparecchiato per il secondo matrimonio.