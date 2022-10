Lecce-Juventus, l’allegrata che non ti aspetti: esclusione top e nuovo modulo

Si sta avvicinando il mese di gennaio e con esso si attendono le prime mosse di calciomercato della Juventus.

La società bianconera anche nel corso del 2023 senza ombra di dubbio si darà da fare per far sì che a Torino possano arrivare dei giocatori di spessore, in grado di portare la Juventus al trionfo in Italia e magari anche in Europa. La Champions League è un trofeo manca da troppo tempo nella bacheca del club torinese. E la delusione è tanta in questa stagione per essere già usciti nella fase a gironi.

Adesso bisogna concentrare le energie sulla rimonta in serie A, con tanta voglia di poter lottare nel nuovo anno per un uno dei primi quattro posti in classifica. Nel frattempo la dirigenza valuterà se effettuare o meno dei cambiamenti già nel corso del mese di gennaio, quando riaprirà la finestra dei trasferimenti invernali.

Juventus, Allegri tiene fuori Bonucci dai titolari?

Per adesso comunque testa al Lecce, in una partita che sarà da affrontare con la massima concentrazione e con tanta voglia di portarsi il risultato a casa. Certo Allegri ha gli uomini contati, la lista degli assenti è davvero lunga e anche per questo motivo l’allenatore potrebbe fare dei cambiamenti. Anche a livello di modulo tattico, affidandosi nuovamente al 4-3-3.

Le prove di formazione alla vigilia di #LecceJuve. Occhio al possibile 433. Bonucci verso la panchina, Cuadrado nel tridente offensivo. Milik titolare, con possibile panchina per Kean 🏃⚪️⚫️@GoalItalia — Romeo Agresti (@romeoagresti) October 28, 2022

Con Szczesny in porta, la difesa potrebbe vedere l’esclusione top di Bonucci dall’undici titolare. Gatti-Rugani titolari con Danilo a destro e Alex Sandro a sinistra. A centrocampo si rivedrà Miretti a formare il reparto con Rabiot e McKennie. In attacco Milik sarà al centro del tridente, affiancato da Cuadrado e Kostic. Con Kean destinato alla panchina e pronto a subentrare a match in corso.