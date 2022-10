Juventus, lo ‘cacciano‘ all’intervallo: “Ciclo finito, via subito”

La Juventus è scesa in campo alle 18 per affrontare il Lecce in un match che presenta tante insidie per la formazione di Allegri.

Tante assenze in casa bianconera per questo confronto, con il tecnico che ha mandato in campo una formazione praticamente inedita. Dando spazio fin dal primo minuto a Miretti e Soulè. La sfida del “Via del Mare” si sta confermando molto spigolosa, del resto il Lecce cerca punti salvezza davanti ai propri tifosi.

Dall’altro lato però c’è una Juventus che ha la necessità di vincere per mettere fino in cascina fino alla prossima sosta che ci sarà per i mondiali. Tuttavia non stanno mancando nemmeno stavolta le critiche sui social alla formazione bianconera.

Juventus, sui social tifosi contro Cuadrado

Anche contro il Lecce Allegri ha mandato in campo fin dal primo minuto Cuadrado, jolly che il tecnico ha utilizzato in più zone nel corso di questa stagione. Che non è stata certo delle migliori del colombiano con la maglia bianconera. I tifosi sui social non hanno apprezzato nemmeno i suoi primi 45 minuti con il Lecce, durante i quali è anche arrivato un cartellino giallo. Sono in tanti a credere che il ciclo di Cuadrado alla Juve sia concluso e che dunque non dovrebbe essersi proposto alcun rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2023.

Con @Cuadrado capitano, oggi la @juventusfc ha iniziato a raschiare oltre il fondo del barile. Dargli la fascia, significa non aver capito una mazza di quello che sta succedendo. #LecceJuve — Berzin34 (@Berzin34) October 29, 2022

La ciliegina sulla torta sarebbe rinnovare Cuadrado #LECJUV — Dan96 (@__Dan96_) October 29, 2022

Cuadrado capitaine j'avais même pas fait gaffe ça commence mal — Cartine Cartier (@Gwynplaine777) October 29, 2022