Simeone-Juventus, ‘trattamento‘ anti Allegri: firma fino al 2026

La Juventus ha messo a segno una vittoria importante a Lecce ma si continua a parlare inevitabilmente delle mosse future della società.

Missione compiuta in terra salentina per la truppa di Allegri, che pur con gli uomini contati è riuscita ad avere la meglio sui giallorossi. A decidere l’incontro è stata una rete del subentrato Fagioli, che ha ripagato nel migliore dei modi la fiducia dell’allenatore. Adesso si deve cercare di andare avanti così e ottenere più punti possibili fino alla sosta in arrivo, che ci sarà per i mondiali che si giocheranno in Qatar.

Nonostante la vittoria di ieri ancora una volta Allegri non è stato esente di critiche sui social per via del gioco non spumeggiante della Juve. L’alibi mai come questa volta però è valido, visto che all’appello mancavano diversi titolari. E mentre in Italia il tecnico continua a rimanere sulla graticola (anche se la società gli ha confermato pienamente la fiducia) in Spagna la visione di un club sul suo tecnico va oltre quella della dirigenza juventina.

Juventus, l’Atletico ha fiducia in Simeone: accordo in vista fino al 2026

Come riporta AS infatti l’Atletico Madrid ha assolutamente intenzione di continuare nel suo percorso con Diego Simeone. Quest’anno i colchoneros non stanno brillando come in passato, ma sono in pochi quelli che mettono in dubbio il lavoro dell’argentino. Tant’è che la società spagnola – nonostante l’eliminazione dalla Champions League – è pronta a mettere sul piatto il rinnovo contrattuale fino al 2026. Questo per sottolineare ancora una volta l’enorme fiducia che l’Atletico nutre in Simeone, il cui accordo attuale scade nel 2024.