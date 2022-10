Tuchel alla Juventus, il tecnico rompe il silenzio: “È giunta l’ora”

Calciomercato Juventus, Tuchel svela le sue priorità in merito alle voci riguardanti il suo futuro. L’annuncio è ufficiale.

La vittoria ottenuta sul campo del Lecce è stato un vero e propria toccasana per la Juventus. I bianconeri, infatti, erano reduci dal tonfo casalingo del “Da Luz” contro il Benfica, e per forza di cose erano obbligati a fornire una risposta importante almeno in campionato.

Tre punti di fondamentale importante per Milik e compagni che, pur non brillando, sono comunque riusciti ad incamerare la terza vittoria consecutiva in campionato. Già prima del fischio d’inizio della sfida del “Via del Mare”, Pavel Nedved aveva ribadito l’assoluta fiducia riposta dalla dirigenza nei confronti di Max Allegri. Tuttavia, le voci legate ad un possibile ribaltone sulla panchina bianconera non accennano a placarsi, e nel novero dei possibili nomi è finito anche Thomas Tuchel.

Calciomercato Juventus, l’annuncio di Tuchel sul suo futuro

Il profilo del tecnico tedesco – esonerato dal Chelsea a stagione in corso – è stato accostato anche ad altri top club in giro per l’Europa. Stando alle indiscrezioni che trapelano dalla Spagna, in concomitanza degli ultimi risultati deludenti anche il Barcellona sarebbe ritornato a fare un pensierino all’ex allenatore dei Blues. Tuchel, però, nel corso di un’intervista rilasciata a “Sport Star” ha svelato il suo futuro: “Non ho ancora preso una decisione: è ora che mi prenda una pausa. Alcuni club hanno chiamato il mio manager, ma abbiamo deciso che non mi avrebbe fatto alcun tipo di chiamata fin quando fossi rimasto in India.”