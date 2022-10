Juventus, Kvaratskhelia e quel paragone con Fagioli su Sky Sport: social scatenati

Juventus, Kvaratskhelia e quel paragone con Fagioli a Sky Sport. Social scatenati per quello che è stato il commento “mistico”

Fagioli è stato decisivo nella gara che la Juventus ha vinto sul campo del Lecce trovando la sua prima rete in bianconero della propria carriera. Un bellissimo gol, alla Del Piero, con un tiro a giro che ha fatto la differenza. Rapidità di pensiero e d’esecuzione e soprattutto una precisione fuori dal normale. Insomma, tutto molto bello. Bellissimo. Ma oltre la qualità della rete, anche il valore, visto che ha regalato tre punti pesantissimi alla squadra di Massimiliano Allegri per la propria corsa al campionato.

Ora, ieri sera a Sky Bucciantini s’è lasciato andare ad un commento quasi mistico, tirando in ballo quello che è al momento il giocatore più in forma nel campionato italiano e probabilmente quello che è in più in forma in Europa. Quell’uragano che porta il nome di Kvaratskhelia del Napoli.

“Lo sai quando è nato Fagioli” dice Bucciantini a Bergomi? “Il 12 febbraio del 2001 continua”. E poi spiega che lo stesso giorno è nato pure il talento del Napoli, Kvaratskhelia. Un mistico diciamo, e poi continua spiegando: “Parliamo di uno che diciamo che è un uragano e di un altro che invece definiamo un giovane”. Ora, quello che avrà voluto dire non è facile a capirsi, ed è evidente che nemmeno regge al momento il paragone.

Chissà, forse Fagioli potrebbe seguire in un certo senso le orme dell’elemento del Napoli. O magari iniziare a giocare con regolarità in una squadra che ha bisogno di una botta di gioventù per cambiare marcia. Fatto sta che sono nati lo stesso giorno. Un destino in comune? Forse.