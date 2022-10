Game over Pogba, ultim’ora Juventus: decisione clamorosa UFFICIALE

Juventus, il comunicato ufficiale del club bianconero in merito alle condizioni di Pogba. La decisione in vista dei Mondiali.

È ufficiale: Paul Pogba salta i Mondiali. Il Polpo ha preso una decisione dopo l’infortunio e l’ha resa nota attraverso il suo agente. Una notizia che scuote la nazionale francese che non potrà contare su quello che sicuramente era uno dei migliori elementi. Pogba insomma rimarrà a Torino per riprendersi in maniera definitiva e giocare con la Juventus subito, o almeno si spera, nel momento del ritorno del campionato dopo lo stop della manifestazione in Qatar.

Sotto l’aspetto mentale però questa decisione potrebbe pure pesare per il francese che è ancora in attesa del debutto con la maglia bianconera in questa stagione, quella che sarebbe la sua secondo esperienza in Piemonte alla corte di Massimiliano Allegri. Ecco il comunicato diramato dalla Juventus: “Paul Pogba, alla luce dei recenti accertamenti radiologici eseguiti al J|Medical e del consulto effettuato a Pittsburgh dal Prof. Volker Musahl per la valutazione del ginocchio, necessita di proseguire il suo programma riabilitativo.”