Bastoni alla Juventus, clamoroso ribaltone: cosa sta succedendo

Bastoni alla Juventus? Tutti i dettagli svelati sulla possibile trattativa con il difensore centrale dell’Inter.

Bastoni è sicuramente uno dei volti (italiani) più qualitativi che ci sono nel nostro campionato. Il centrale anche della nazionale maggiore è uno dei volti più in auge nel mercato difensori, si è parlato, infatti, di un già colloquio con i bianconeri visto che il giocatore andrà in scadenza nel 2024.

Stando a ‘Nicolò Schira’, il centrale italiano, adesso, avrebbe già fatto chiarezza sulle intenzioni per il suo futuro. Le volontà del giocatore, infatti, sarebbero quelle di continuare ancora con l’Inter. Un prolungamento che, dunque, chiuderebbe qualsiasi voce di mercato.

Calciomercato Juventus, Bastoni decisivo | Vuole prolungare con l’Inter

Di conseguenza, almeno per il momento, nonostante il giocatore vada in scadenza proprio nel 2024, le volontà, sono di continuare ancora a Milano e con i colori nerazzurri. Sarà quindi decisiva la volontà del centrale difensivo in questo senso, nonostante la voglia dei bianconeri di arrivare su un profilo italiano così qualitativo.

Discorsi che, stando all’indiscrezione di Schira, almeno per il momento, sarebbe chiusi. Pertanto la Juventus dovrà cercare anche alternative in difesa qualora volesse comprare un nuovo centrale per la prossima stagione. In questo momento un nome in auge è anche quello di Ndicka. Giovane e promettente difensore dell’Eintracht Francoforte che già figura nel taccuino mercato dei bianconeri.