Juve-Psg, due big KO: problemi alla schiena a al tendine d’Achille

Juventus-Psg, altri due big assenti nella sfida di Champions League. L’ultima del girone che ha già visto l’eliminazione dei bianconeri.

Domani sera ci sarà l’ultima sfida di Champions League. La Juventus incontrerà il Psg per una partita che potrà valere per la qualificazione in Europa League se i bianconeri raggiungeranno un risultato uguale o superiore a quello del Maccabi. Come sappiamo, gli israeliani, sono con gli stessi punti dei bianconeri ma sono dietro come differenza reti.

Come comunicano dalla Francia, domani sera, dopo i tanti infortuni nella rosa bianconera, anche il Psg non avrà due big a disposizione.

Juventus-Psg due big dei francesi assenti per la sfida di Champions League

Nelle fila dei francesi non ci sarà il difensore centrale Presnel Kimpembe: il francese, infatti, ha un problema al tendine d’Achille e non sarà a disposizione per l’ultima sfida del girone.

Un altro big assente sarà il portiere Keylor Navas, lui per dei problemi alla schiena. Come detto poc’anzi, domani sera, i bianconeri si giocheranno la qualificazione in Europa League e sarà importante cercare i tre punti o comunque raggiungere un risultato positivo così da non rischiare anche l’eliminazione in Europa League e quindi l’ultimo posto del girone.