Champions, Juventus-Psg streaming | Dove vedere il match in tv

Juventus-Psg streaming e dove vederla in diretta tv. Ecco i canali e le info utili per seguire il match dei bianconeri.

Sfida che non serve ai bianconeri per rimanere in corsa in questa edizione di Champions League, visto che l’eliminazione della squadra di Allegri è stata già decretata. Si può rimanere in corsa in Europa League e questo deve essere il nuovo obiettivo. Il Psg però è una corazzata e la Juve si presenta a questo appuntamento con gli uomini contati.

Juventus-Psg di Champions League non sarà visibile in chiaro su Canale 5. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv da Sky che ha i diritti della Champions League. Il match dello Stadium sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma on demand. Un modo alternativo per vedere in streaming Juventus-Maccabi Haifa, è abbonarsi a Mediaset Infinity+.Chi si trova in viaggio o non potrà vedere la partita in tv o su internet, potrà optare per la radio, con la radiocronaca prevista su Radio Rai 1.

Le probabili formazioni di Juventus-Psg

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Miretti, Milik.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Sergio Ramos, Marquinhos, Nuno Mendes; Vitinha, Verratti, Fabian Ruiz; Soler, Messi, Mbappé.

Juventus-Psg streaming, dove vederla, streaming no Hesgoal. Sconsigliamo l’uso dei siti illegali di streaming, che propongono questi eventi dal vivo in modo illegale e offrono il più delle volte una qualità video e audio scarsa, oltre a venire periodicamente oscurati dalle autorità di polizia informatica per violazione del diritto di riproduzione. Tra i più utilizzati c’è il sito Rojadirecta molto noto ma con cui spesso si corre il rischio ti ritrovarsi con seri problemi ai pc con possibili virus e abbonamenti che si attivano a nostra insaputa con un semplice clic.