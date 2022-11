Calciomercato Juventus, nuovo difensore per Allegri | ‘Incubo’ francese in agguato

Calciomercato Juventus, bianconeri interessati al giocatore nonostante il prezzo. Occhio alla concorrenza estera.

Come riportano da ‘tuttojuve.com’, la squadra bianconera avrebbe già identificato il rinforzo difensivo, il nuovo centrale da affiancare a Bremer per il presente ma soprattutto nel futuro. Si tratterebbe di un profilo già finito nel mirino da diverso tempo.

La Juventus sarebbe, infatti, fortemente interessata a Pau Torres, difensore centrale classe 1997 del Villarreal e della nazionale spagnola già da tempo nel mirino della dirigenza. C’è un però, il costo. Decisamente eccessivo in questo momento per le casse della Vecchia Signora.

Calciomercato Juventus, Pau Torres a 50 milioni

Ancora troppo caro per le casse bianconere. Come scrivono da ‘Tuttojuve’, il Villarreal non cederà il cartellino del giocatore per meno di 50 milioni di euro, cifra, in questo momento, decisamente fuori portata per il club di Andrea Agnelli.

Il PSG, altro club interessato al profilo, sarebbe invece pronto ad investire tale somma di denaro e ciò potrebbe spodestare il duello di mercato a favore degli sceicchi. Un profilo che era già stato valutato come potenziale sostituto di De Ligt ma i bianconeri, alla fine, hanno poi deciso per Bremer. Adesso per andare sul nuovo crack del calcio spagnolo si dovrà spendere molto e se i bianconeri non venderanno sarà difficile per il club di Andrea Agnelli permettersi tale cifra. Staremo a vedere se il Psg, alla fine, affonderà il colpo convincendo gli spagnoli.