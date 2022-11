“Non andare via”: Juve ed Inter in allerta, cosa sta succedendo

Calciomercato Juventus, potrebbe non andarsene e quindi cambiare, totalmente, i piani di mercato. I dettagli dell’operazione.

Stando all’ultima indiscrezione proveniente da ‘A Bola’, portale portoghese molto vicino al Benfica. Il futuro di Grimaldo per quanto sembrasse deciso e molto vicino alla trattativa con i bianconeri, visto che il giocatore andrà in scadenza a giungo, potrebbe, drasticamente, cambiare.

Stando all’indiscrezione, infatti, Grimaldo potrebbe rimanere in Portogallo. Una volontà sentita soprattutto dai tifosi che ne chiedono a gran voce il rinnovo.

Grimaldo possibile rinnovo con il Benfica? I tifosi hanno già scelto

L’ottima annata dello spagnolo non è passata indifferente in territorio portoghese, tanto che i tifosi stanno già chiedendo a gran voce alla società il suo rinnovo e quindi la possibile permanenza nonostante il contratto in scadenza.

Tutto dipenderà, ovviamente, dallo stesso giocatore che per il momento sembra attratto dal campionato italiano e della possibilità di vestire la maglia di una delle due big italiane. Oltre ai bianconeri, ci sarebbe anche l’Inter di Beppe Marotta interessata. Un futuro, dunque, che si deciderà a giungo ma che se fosse solo per i tifosi sarebbe già deciso con il rinnovo e la conseguente permanenza del già consolidato terzino del Benfica, qualificata, ricordiamolo, come prima del girone e quindi agli ottavi di Champions League superando, per differenza reti, il Psg.