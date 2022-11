Calciomercato Juve ed Inter, il ritiro che mette tutti d’accordo: erede già scelto

Calciomercato Juventus, già scelto l’erede designato e sarebbe un calciatore in scadenza in Serie A. Tutti i dettagli dell’operazione.

Come sappiamo un talento della Serie A, De Vrij, è in scadenza di contratto con l’Inter, il giocatore è infatti nel mirino del Barcellona che lo vedrebbe idealmente come erede di Pique. Ma il giocatore dell’Inter non è il solo obiettivo premeditato.

I blaugrana, infatti, non si concentrerebbero solo sul profilo italiano. Un altro giocatore che piace agli spagnoli è un obiettivo dei bianconeri. Si tratta del classe 1999 Ndicka che andrà in scadenza, anche lui, in Germania. Certamente un ostacolo qualora gli spagnoli si facessero sotto l’obiettivo voluto fortemente dalla dirigenza bianconera.

Calciomercato Juventus, anche il Barcellona su Ndicka

Il profilo in questione piace alle italiane e, in certo senso, la Juventus è quella che per prima vorrebbe arrivare alla chiusura dell’operazione. Proprio i bianconeri hanno necessità di rinforzare la difesa. Il solo Bremer non può bastare come acquisto e per la prossima stagione, nonostante si parlasse di una possibilità già a gennaio, i bianconeri indicano Ndicka come priorità.

Vale lo stesso per il Barcellona che avrebbe, oltre Ndicka, anche De Vrij nel mirino come sostituto ed erede di Pique. Un colpo di scena che potrebbe stravolgere il mercato internazionale e lasciare le due italiane a bocca asciutta.