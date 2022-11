Calciomercato Juventus, mossa a sorpresa di Maldini: Allegri KO

Calciomercato Juventus, il direttore sportivo rossonero si aggiunge agli estimatori del centrocampista in scadenza di contratto.

Più volte si è parlato della sua presunta voglia di tornare in Italia. Ma è il campo a smentire quest’ipotesi. Sì, perché ogni allenatore che è passato dalle parti di Stamford Bridge ha dimostrato di non poterne fare assolutamente a meno. Era un perno assoluto del centrocampo sia nelle gestioni Sarri, Lampard e Tuchel e lo è adesso con Graham Potter, da settembre il nuovo allenatore del Chelsea. Stiamo ovviamente parlando di Jorginho, punto fermo della squadra londinese ormai dal lontano 2018. Con la maglia del club della capitale inglese ha praticamente vinto tutto ciò che c’era da vincere a livello internazionale. Il suo anno d’oro è stato il 2021, quando è riuscito a laurearsi campione d’Europa con l’Italia di Roberto Mancini subito dopo aver sollevato la Champions League.

Un momento magico che sembrava fosse terminato coi due calci di rigore sbagliati contro la Svizzera – e che hanno impedito alla nazionale azzurra di strappare un pass per i Mondiali qatarioti – ma a quanto pare si è subito ripreso. Non a caso anche il nuovo tecnico del Chelsea gli ha consegnato immediatamente le chiavi della zona nevralgica del campo.

Calciomercato Juventus, per Jorginho si muove anche il Milan

Nonostante a Londra sia inamovibile, sul suo futuro aleggiano parecchi interrogativi. Il rinnovo infatti stenta ancora ad arrivare: l’italo-brasiliano andrà in scadenza a giugno e non è detto che resti al Chelsea. Le offerte non gli mancano. In questi giorni si parla tanto dell’interesse della Juventus, che lo considera l’uomo giusto per ravvivare un reparto privo di qualità malgrado gli innesti effettuati nell’ultima sessione di mercato. Ma piace anche a Psg e Barcellona, alle quali potrebbe presto accodarsi il Milan. Come riferisce il quotidiano catalano Sport, i rossoneri cercano un’alternativa a Bennacer e Tonali e stanno pensando di farsi un regalo in vista della prossima estate. Juventus avvisata.