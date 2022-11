Calciomercato Juventus, uragano ‘rosso‘: Vlahovic saluta subito

Calciomercato Juventus, le ultime indiscrezioni che trapelano dall’Inghilterra hanno del clamoroso. Nuovo ribaltone sul fronte Vlahovic.

Il fischio d’inizio di Juventus-Inter è ormai sempre più vicino. I bianconeri si presentano alla sfida con i nerazzurri rinfrancati dalle tre vittorie consecutive in campionato: chiaramente la compagine di Allegri vuole ora tentare il colpo grosso contro i rivali di sempre, per ritrovare quella vittoria con una big che manca da più di un anno.

Nel corso della sfida con il Psg sono arrivati segnali confortanti. Sebbene Fagioli e compagni siano usciti sconfitti dal confronto con i transalpini, la prestazione collettiva è stata incoraggiante. Per la sfida con l’Inter, Allegri ha recuperato sicuramente Bremer, che salvo clamorosi colpi di scena partirà dall’inizio. Maggiori dubbi, invece, sul fronte Vlahovic: il serbo fino a poche ore fa era dato titolare, anche se ora come ora sembra essere ritornata in auge l’ipotesi di un attacco a due composto da Milik e Di Maria. L’ex bomber della Fiorentina sta smaltendo i postumi di quella lombalgia che si porta dietro come una spada di Damocle da diverso tempo. L’attaccante serbo, però, è finito nuovamente al centro di clamorose voci di mercato.

Calciomercato Juventus, Vlahovic-United: clamoroso ritorno di fiamma

A tal proposito, non possono di certo essere trascurate le ultime indiscrezioni che trapelano dall’Inghilterra. Secondo quanto riferito dal Daily Telegraph, infatti Vlahovic sarebbe finito nel mirino del Manchester United, alla ricerca di un centravanti d’area di rigore in grado di canalizzare le fitte trame di gioco orchestrate da ten Hag. Con l’addio di Ronaldo che ormai si configura come uno scenario sempre più realistico, i Red Devils sono alla ricerca di un centravanti puro, motivo per il quale da tempo erano sulle tracce di Sesko. Tuttavia, lo United avrebbe inserito nella lista dei possibili acquisti anche Vlahovic, e non è escluso che possa presentare un’offerta importante alla Juve nei prossimi mesi. Operazione difficilissima, per non dire impossibile, a gennaio. Più probabile un assalto in estate, anche se i bianconeri non hanno alcuna intenzione di privarsi di quello di uno dei propri gioielli più fulgidi.