Coup de theatre Juventus: nuovo ‘talismano‘ in attacco, è un fuoriclasse

Attenzione massima da parte di tifosi e addetti ai lavori su quelle che potrebbero essere le mosse future della società bianconera.

La formazione di Allegri deve chiudere nel migliore dei modi quest’anno solare, che si concluderà anticipatamente visto che ormai vicina la sosta per i mondiali che si giocheranno in Qatar. Il 2023 metterà di fronte alla Juve nuove sfide da vincere, nuovi obiettivi da rincorrere anche fuori dai confini italiani, visto che si continuerà il percorso in Europa League.

L’allenatore potrà contare sul rientro di alcuni giocatori importanti, decisamente un ottima notizia per poter sognare in grande. Nel frattempo chi di dover si interesserà al mercato, perché non è affatto da escludere che già nel mese di gennaio potrebbero esserci dei movimenti sia in entrata che in uscita.

Juventus, Zaha colpo a zero? Fari puntati sull’attaccante

La dirigenza bianconera continuerà a tenere d’occhio con particolare attenzione la lista dei possibili parametro zero. Quei giocatori che sono in scadenza di contratto e che potranno essere ingaggiati senza spendere nemmeno un euro per il loro cartellino. Negli ultimi anni il club ha spesso usato questa soluzione di mercato e potrebbe farlo anche in futuro per rinforzare l’attacco. Secondo infatti quanto riportato da “Standard” in Inghilterra, la Juventus starebbe seguendo con particolare attenzione Wilfried Zaha del Crystal Palace, giocatore ormai da tempo in Premier League, punta con un ottimo score nel torneo inglese. Ha il contratto in scadenza e per ora non si è arrivati al rinnovo, che pare difficile. Ci sarebbe però da battere la concorrenza del Barcellona, e non solo, per riuscire a prenderlo.