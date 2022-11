Non si fermano mai i rumors di calciomercato che riguardano la Juventus e le sue possibili mosse nel corso dell’anno che sta per arrivare.

Siamo in una fase molto delicata della stagione in corso, con la squadra di Allegri che continua nella sua rincorsa in campionato in attesa dell’arrivo di un 2023 nel quale l’allenatore potrà contare su diversi elementi che finora sono rimasti fuori per infortunio. Un nuovo anno che i tifosi sperano possa regalare delle grandi soddisfazioni al club.

Nel 2023 proseguirà il percorso di rinnovamento dell’organico che è iniziato nel corso di quest’anno, con diversi nuovi giocatori che per forza di cose dovranno arrivare a Torino. Specie in alcune zone del campo c’è l’esigenza di cambiare, ingaggiando elementi che possano aprire un ciclo vincente nella città torinese. Ma la concorrenza su diversi obiettivi è sempre ampia.

Juventus, Kessie all’Atletico per Joao Felix

In Spagna si sta parlando molto di un possibile affare in vista tra il Barcellona e l’Atletico Madrid. A svelare i retroscena è “El gol digital”, che parla di come i blaugrana siano molto interessati all’attaccante dei colchoneros Joao Felix. Erede di Ronaldo che ha ancora un potenziale ampio da sviluppare nonostante già ora sia considerato come un top player europeo. Viene valutato più di 100 milioni di euro, una somma che il Barcellona potrebbe abbassare inserendo nella trattativa due giocatori. Uno è Franck Kessie, accostato in passato anche alla Juventus, che in Spagna non sta trovando grande spazio agli ordini di Xavi. E l’altro è Ferran Torres, altro elemento di spessore che potrebbe decidere di cambiare aria.