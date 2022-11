Colpo ‘necessario‘, 40 milioni che fulminano la Juventus: svolta immediata

Calciomercato Juventus, 40 milioni di euro per il centrocampista. La Vecchia Signora potrebbe essere tagliata fuori.

Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna, esattamente da ‘Fichajes’, uno degli obiettivi dei bianconeri in mediana, Tielemans, potrebbe diventare il nuovo colpo del Barcellona. Proprio il club blaugrana sogna un obiettivo importante per la prossima stagione e potrebbe già chiudere il giocatore a gennaio.

Il belga, infatti, andrà in scadenza a fine stagione e per tale motivo i bianconeri sognavo il colpo a parametro zero proprio a scadenza di contratto effettivo, cioè giungo 2023. Ma sempre stando all’indiscrezione, adesso, i blaugrana potrebbe farsi sotto già a gennaio per chiuderlo subito.

Calciomercato, 40 milioni per Tielemans | Barcellona pronta al grande colpo

Un operazione molto dispendiosa che potrebbe quindi chiudere la porta, almeno per il momento, alla Juventus che sognava di ingaggiare il belga proprio a fine stagione. Il club inglese certamente non vuole puntare basso e lo lascerebbe partire soltanto davanti ad una cifra importante.

Operazione che potrebbe quindi chiudersi se qualcuna delle squadre interessate dovesse farsi sotto già nella finestra invernale. Il Barcellona potrebbe essere la predestinata ma staremo a vedere fino a quando non ci sarà l’ufficialità. Tutto, quindi, verrà deciso solo quando arriverà un’offerta importante.