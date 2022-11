Calciomercato Juventus, rinnovo saltato: nuovo derby d’Italia

Calciomercato Juventus, un altro derby d’Italia per un profilo molto apprezzato in difesa. Adesso i due club se lo contendono.

Stasera ci sarà la super sfida di campionato, il cosiddetto derby d’Italia che vedrà impegnati, sul campo, Juventus e Inter in una sfida che si preavvisa da cardiopalma. Questa sfida, però, potrebbe continuare anche sul mercato.

Secondo ‘Calciomercato.com’, infatti, i due club ai vertici della Serie A potrebbero contendersi un colpo in entrata: si tratta di Ramy Bensebaini, terzino sinistro classe 1995 della nazionale algerina in uscita dal suo attuale club, il Borussia Monchengladbach.

Calciomercato Juventus, derby d’Italia per Bensebaini

Il giocatore sembra non voler rinnovare con il suo attuale qua e per questo motivo potrebbe, dunque, esserci un’ennesima sfida tra i due club che cercano l’upgrade a livello difensivo.

Juventus ed Inter infatti cercano un nuovo terzino per la prossima stagione. Il giocatore avrebbe aperto alla possibilità di giocare in Serie A ed è per questo motivo, quindi, che si potrebbero liberare spazi importanti per lui, soprattutto in bianconero visto che proprio il club di Andrea Agnelli ha già fatto capire che farà un completo restyling a livello difensivo, anche perché molti dei giocatori attuali andranno in scadenza di contratto. Chi avrà, dunque, la meglio tra bianconeri e nerazzurri? Lo scopriremo, sicuramente, entro la fine della stagione. Un profilo come Bensebaini rappresenta un upgrade importante che a parametro zero non può che essere ben accetto.