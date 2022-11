Dalla Juventus all’Inter: il caso è riesploso 💣 a poche ore dal derby d’Italia 👀

Dalla Juventus all’Inter: nel giorno del derby d’Italia riesplode il caso che potrebbe vedere materializzarsi un passaggio in nerazzurro clamoroso

Quella di stasera sarà una serata importante sia per la Juventus che per l’Inter. Il derby d’Italia è una partita diversa dalle altre. Lo è sempre stata e lo sarà per sempre. Vale tanto quella dell’Allianz: due squadre distanti, troppo, da un Napoli capolista che non sembra avere nessuna intenzioni di fermarsi che, con una sconfitta, potrebbero rimanere completamente fuori dalla corsa allo scudetto. Sì, è vero, il tempo c’è e ci sarà anche il prossimo anno visto che siamo vicinissimi alla sosta per il Mondiale. Ma anche sotto l’aspetto mentale si potrebbe pagare dazio. Insomma, vale tantissimo.

In ogni caso, nel giorno della partita dell’anno, la Gazzetta dello Sport rilancia una voce che era già circolata nella scorsa Primavera e che potrebbe tornare calda non a gennaio, ma l’anno prossimo. Parliamo di Cuadrado. L’esterno colombiano va in scadenza di contratto con la Juve dopo il rinnovo annuale scattato qualche mese fa. Rimane un pallino di Marotta. Che potrebbe decidere di prenderlo a parametro zero l’anno prossimo.

Dalla Juventus all’Inter, riesplode il caso Cuadrado

L’attuale amministratore delegato dei nerazzurri infatti secondo il quotidiano non l’avrebbe perso di vista in nessun modo e potrebbe tornare alla carica la prossima estate quando Cuadrado potrebbe essere libero di accasarsi in qualunque club senza passare dalla Juventus. Nonostante queste voci in casa bianconera il destino sembra essere deciso: ormai non ha la forza – giustamente – di fare tutta la fascia e siccome Allegri sembra orientato a mandare avanti i suoi col 3-5-2 allora lo spazio potrebbe essere sempre di meno. A meno che non cambi qualcosa in panchina, cosa possibile. Ma l’interesse dell’Inter rimane lo stesso. Vedremo.