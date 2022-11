Formazioni ufficiali Juventus-Inter: doppia conferma in mediana, fuori un big

Juventus-Inter, le formazioni ufficiali: Allegri ha sciolto le riserve, ecco le scelte del tecnico livornese in vista del big match.

Nella conferenza stampa di presentazione al derby d’Italia, Max Allegri ci ha tenuto a puntualizzare come la gara di questa sera all’Allianz Stadium abbia un peso specifico importante per la stagione dei bianconeri.

Definirla un’ultima spiaggia per la Cuadrado e compagni potrebbe non essere fuorviante, con la “Vecchia Signora” che sta trovando risposte incoraggianti dai tanti giovani che per diverse esigenze stanno trovando minutaggio. Dopo la prova offerta con il Psg, anche contro l’Inter Allegri ha deciso di lanciare dal primo minuto sia Miretti che Fagioli. In attacco – con Vlahovic non convocato a causa dei soliti problemi di pubalgia – spazio ad Arkadiusz Milik. Il polacco avrà la grande chance di tenere alto il peso del reparto offensivo bianconero, al cospetto di avversari non proprio comodi. Davanti a Szczesny, invece, agiranno Danilo, Bremer ed Alex Sandro. Sulle corsie esterne toccherà di nuovo a Cuadrado e Kostic, che hanno fornito risposte importanti nell’ultimo scorcio di stagione.

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny, Danilo, Bremer, Alex Sandro, Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic, Miretti, Milik.