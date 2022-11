Calciomercato Juventus, Conte allo scoperto: “A fine stagione vedremo”

By

Calciomercato Juventus, il futuro di Antonio Conte? L’allenatore parla apertamente di quale sarà il suo futuro. Tutti i dettagli.

Quale sarà il futuro del tecnico italiano? Si è parlato della possibilità di vederlo – di nuovo – in bianconero. Il suo attuale contratto andrà in scadenza proprio a giugno con il Tottenham e a parlarne è stato proprio lo stesso Antonio Conte.

Come andrà a finire in casa bianconera? Potrà arrivare – di nuovo – Conte? Tutti interrogativi che si stanno domandando i tifosi ma che potrebbero presto avere risposte concrete. Fischiato da alcuni tifosi del Tottenham, Conte potrà ancora continuare in Inghilterra? Ha risposto lui stesso.

Conte esce allo scoperto: “Continueremo questa stagione e poi vedremo cosa accadrà alla fine”

Dopo la sconfitta contro il Liverpool in campionato ha così parlato Conte nel post gara:

“Tutti devono capire la necessità di tempo e pazienza. Altrimenti possiamo perdere la passione e l’entusiasmo, che sono il mio carburante. Se ce l’ho allora va bene, in caso contrario continueremo questa stagione e poi vedremo cosa accadrà alla fine”. Il contratto di Antonio Conte con il Tottenham andrà in scadenza il prossimo 30 giugno e il suo futuro potrebbe essere altrove. Chiaramente il ritorno sulla panchina della Juventus è ancora una suggestione ma che, presto, potrebbe prendere grande quota qualora la stagione di Allegri finisse nel modo inaspettato nonostante la ripresa che sta arrivando in campionato.