Calciomercato Juventus, l’enfant prodige ha stregato mezza Europa. Per il colpo a parametro zero c’è anche Cherubini

Ha gli occhi di mezza Europa addosso. Non solo perché il cartellino si potrebbe prendere senza spendere nemmeno un euro, ma anche perché ha delle qualità importanti oltre ad una carta d’identità freschissima. Non solo la Juventus, insomma, ci sta facendo un pensiero, ma anche Psg, Manchester United, Manchester City e Real Madrid. In poche parole le migliori. Anche se c’è un club, secondo quanto riportato dalla Spagna e precisamente da fichajes.net, che in questo momento sarebbero davanti a tutti. E parliamo del Barcellona.

Xavi ha un debole per quei giocatori giovani che hanno margini importanti e che sono da modellare a propria immagine e somiglianza. Per questo ha chiesto a Laporta di fare un’accelerazione per Moukoko, l’attaccante del Borussia Dortmund nel giro della prima squadra da un paio di stagioni che adesso a suon di prestazioni si è preso una maglia da titolare e sogna addirittura il Mondiale. Una situazione che appare delineata, almeno apparentemente, ma tutt’altro che decisa.

Calciomercato Juventus, Cherubini su Moukoko

Sì, perché anche la Juventus così come vi abbiamo raccontato ieri e così come scrivono dalla Spagna, ha più di una mezza idea di prendere il giocatore. Anche perché dalle parti della Continassa, sembra possa prevalere la linea verde nelle prossime stagioni. Ed è da leggere in questo modo anche il possibile rinnovo di Iling-Junior sul quale Cherubini starebbe lavorando.