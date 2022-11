Juventus, 50 milioni ben spesi: conferma ufficiale, vola a Torino

La Juventus si sta preparando alle ultime due partite da disputare in questo anno solare contro Verona e Lazio.

Sfide che serviranno alla formazione di Allegri per avvicinarsi ancora di più alle posizioni che contano. I quattro successi consecutivi ottenuti hanno proiettato la Juventus nuovamente verso l’alta classifica. Il Napoli galoppa al comando, ma adesso i bianconeri sono tornati nel gruppo di testa e non hanno intenzione di mollare la prese.

Queste ultime due gare dunque sono da affrontare al massimo della concentrazione, con la consapevolezza che bisognerà puntare al bottino pieno. Poi ci sarà la sosta per i mondiali che si giocheranno in Qatar. Qualche calciatore della rosa potrà tirare il fiato, ma tanti invece saranno protagonisti sul campo per il torneo più atteso dagli appassionati di calcio. Anche se non ci sarà l’Italia ai nastri di partenza.

Juventus, Danilo, Alex Sandro e Bremer tra i convocati del Brasile

Come dicevamo saranno diversi i calciatori della Juventus che vedremo in Qatar con la maglia della nazionale addosso. Il Brasile ad esempio ha pubblicato la lista dei convocati per il torneo e ci saranno tre bianconeri, tutti difensori, tra i sicuri protagonisti.

Brazil's squad for the World Cup 🇧🇷 pic.twitter.com/en8JnQha8D — B/R Football (@brfootball) November 7, 2022

L’esperienza di un calciatore come Danilo sarà fondamentale per un Brasile che non fa mistero di volerli vincere questi mondiali. Il calciatore in questi mesi ha avuto un rendimento positivo e costante, facile pensarlo tra i convocati. Dove c’è anche Bremer, uno degli acquisti estivi della Juventus. Superato l’infortunio che lo ha costretto allo stop, ha confermato di essere uno dei migliori centrali della serie A e questa convocazione lo consacra tra i big del suo ruolo. Strappa la convocazione pure Alex Sandro, pure se il suo rendimento è stato molto altalenante in questa stagione. Curiosità: il raduno brasiliano sarà proprio a Torino.