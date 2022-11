Calciomercato Juventus, individuato il primo acquisto invernale per rinforzare la rosa di Allegri, reduce da una buona risalita in campionato.

Il percorso dei bianconeri abbiamo detto più volte non essere stato dei migliori fin qui. Certo, non si può negare che il cammino europeo sia stato infelice, alla luce di una serie di sconfitte tutt’altro che attese o nobili e che hanno alla fine condannato Vlahovic e compagni ad un’inattesa discesa in Europa League.

Il sorteggio di ieri è stato abbastanza felice e getta le basi per un percorso individuato da molti come fondamentale per provare a farsi perdonare questa prima delusione continentale, andando fino in fondo ad una competizione di certo non anelata a inizio anno ma adesso assumente l’importante fattore di riscatto per la compagine di Allegri. Al contempo, non si può nemmeno nascondere la catarsi catalizzata dal Derby della Mole di circa un mese fa, matrice di una catena di vittorie che hanno toccato il punto più alto domenica sera.

Calciomercato Juventus, scelto il primo rinforzo per Allegri a gennaio

Seppur non proprio contro i pronostici, l’imposizione della Juventus contro l’Inter è stata l’ennesima conferma di una rinascita che si stava già concretizzando nelle settimane precedenti e adesso certamente corroborata dalla prima imposizione di spessore in questo ciclo di impegni ravvicinati e nobili. L’obiettivo è quello di continuare su questa strada, implementando il bottino nelle prossime due giornate, così da poi affrontare la seconda parte di stagione con serenità e fiducia ritrovate.

Ennesimo ritrovo potrebbe poi essere anche quello delle pedine più care a Massimiliano e quasi mai a disposizione di quest’ultimo per motivi squisitamente fisici. A ciò si aggiungano anche i possibili interventi del club sul mercato, durante una campagna acquisti come quella invernale che, seppur non ricca di occasioni e risorse, potrebbe rappresentare una valida alleata.

Proprio su tal fronte, per stemperare e plasmare la curiosità dei tifosi che già si proiettano nel 2023, ha così parlato Luca Momblano ai microfoni di Juventibus, designando la tipologia di profilo ricercato. “Per il mercato di gennaio ci saranno degli sforzi di ricerca e di scouting per i quarti capaci di fare i quinti di sinistra e destra, non per il difensore centrale“.