Addio Ronaldo, la Juventus ha l’ultima ‘parola‘: si chiude a gennaio

Calciomercato Juventus, intrigo Ronaldo: la svolta e l’incrocio con i bianconeri che cambia le carte in tavola.

Che Cristiano Ronaldo sia sempre più vicino a scrivere la parola fine alla sua esperienza con la maglia del Manchester United ormai è noto ai più. Il portoghese sta vivendo quest’ultimo anno con i Red Devils quasi fosse ormai un separato in casa.

Impiegato con il contagocce da ten Hag, il cinque volte Pallone d’Oro ha visto il proprio minutaggio sensibilmente ridimensionato in campionato, dove è stato utilizzato soprattutto nei match non di cartello dal tecnico dei Diavoli Rossi. Da tempo, ormai, le voci sul suo futuro continuano a circolare con una certa insistenza, ma fino a questo momento le diverse opzioni sul piatto non sembrano convincere più di tanto l’attaccante ex Juve. A gennaio, però, le porte potrebbero riaprirsi per un clamoroso ritorno.

Calciomercato, Ronaldo-Juventus: la storia non è ancora finita

No, non ci stiamo riferendo ad un possibile ritorno di Cr7 in bianconero. Secondo quanto riferito da Sky Deutschland, nel mercato invernale potrebbe ritornare prepotentemente in auge la candidatura dello Sporting CP, il club nel quale Cristiano ha mosso i primi passi, prima della definitiva affermazione prima in Premier e poi in Liga. I lusitani – così come lo United – disputando l’Europa League, ragion per cui in teoria potrebbero configurarsi come avversari della Juventus, da qualche giorno ufficialmente retrocessa ai sedicesimi della “sorella” minore della Champions. Un eventuale ritorno di Ronaldo allo Stadium è un’opzione che calamiterebbe e non poco l’attenzione mediatica, che farebbe tanto parlare di sé, proiettando indietro le lancette del tempo. Quello stesso tempo, contro cui Ronaldo sta “combattendo” con la maglia dello United…