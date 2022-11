Calciomercato Juventus, uragano blaugrana: fuoriclasse gratis

Sta per terminare per la Juventus l’annata calcistica in serie A, quest’anno anzitempo visto che ormai siamo ad un passo dai mondiali che si giocano in Qatar.

Altre due partite da disputare in campionato per la squadra di Massimiliano Allegri, decisamente rinata nelle ultime uscite. Quattro successi consecutivi hanno permesso di risalire la china in classifica, avvicinandosi alle posizioni che contano. Il primo posto attualmente occupato dal Napoli è lontano, ma nel 2023 tutto potrà succedere.

La serie A ricomincerà a gennaio con nuove sfide e con un mercato aperto nel quale potrebbero esserci tante novità. Il mondiale sarà concluso da poco e chi si metterà in mostra in questa rassegna potrebbe cambiare casacca. La Juve, dal canto suo, sa benissimo quali sono le zone del campo nelle quali intervenire. E avrà già messo nel mirino diversi elementi.

Calciomercato Juventus, Zaha pronto a dire sì al Barcellona

Anche l’attacco necessita di volti nuovi, l’obiettivo è quello di garantire all’allenatore il maggior numero possibile di soluzioni offensive. Si guarderà anche alla lista dei possibili parametro zero. Quei giocatori che sono in scadenza di contratto e che potranno essere ingaggiati senza spendere nemmeno un euro per il loro cartellino. Occasioni da cogliere al volo, insomma. Nell’elenco dei possibili colpi c’è anche Zaha, attaccante del Crystal Palace il cui contratto scade il 30 giugno 2023. Il calciatore, come spiega Sport in Spagna, ha intenzione di cambiare aria e sarebbe propenso ad accettare la corte del Barcellona. I blaugrana lo stanno seguendo con attenzione e sono pronti a fare l’offerta giusta per convincerlo definitivamente a trasferirsi nella Liga.