Calciomercato Juventus, gennaio galeotto: super scambio con la Lazio

Calciomercato Juventus, il centrocampista potrebbe lasciare Roma già a gennaio su indicazione dell’allenatore. Cosa bolle in pentola.

È inevitabilmente tornato il buonumore nell’ambiente Juventus. La vittoria contro l’Inter ha ridato un pizzico di entusiasmo, fondamentale per provare a ripartire dopo la figuraccia nella fase a gironi della Champions League, coi bianconeri incapaci di strappare uno dei sedici pass per gli ottavi di finale della manifestazione più prestigiosa. Quella ottenuta domenica scorsa ai danni dei nerazzurri è la quarta vittoria di fila. Segno che la squadra sta reagendo nel tentativo di ridare un senso ad una stagione partita tra mille difficoltà. Ora bisogna completare l’opera. Prima della pausa per i campionati del mondo, che apriranno i battenti il prossimo 20 novembre, la Juventus deve superare gli ostacoli Verona e Lazio.

La partita più complicata, almeno sulla carta, è quella coi biancocelesti dell’ex Maurizio Sarri. La Lazio sta facendo un buon campionato, non ha superato la fase a gironi di Europa League ma in una partita singola ha dimostrato di poter battere chiunque.

Calciomercato Juventus, torna d’attualità il nome di Luis Alberto

E chissà che domenica sera la dirigenza bianconera non colga l’occasione per ricominciare a parlare di Luis Alberto. Che, da quando c’è Sarri in panchina, non ha più il posto assicurato. Ogni volta che lo spagnolo è stato chiamato in causa ha risposto presente – tre gol all’attivo in questa stagione – ma, come ricorda calciomercato.it, ha giocato solamente 500 minuti in dodici partite. Troppo poco per poter essere considerato un titolarissimo come una volta. Sarri, a quanto pare, ha nuovamente chiesto la cessione del giocatore già a gennaio, per poter reinvestire su un elemento che più si confà ai suoi schemi.

E tra le possibili pretendenti ci sarebbe anche la Juventus, che ha bisogni aggiungere qualità in mediana. Secondo calciomercato.it, il presidente Lotito potrebbe chiedere come possibili contropartite giovani che piacciono molto al suo allenatore come Fagioli e Miretti.